Incendio in un appartamento di un condominio a Sacile: stabile evacuato e una vittima Foto

SACILE (PORDENONE) - Incendio la vigilia di Natale in una casa a Sacile, il bilancio è tragico: una persona di 81 anni è morta nel rogo, che è divampato intorno alle 23, di un appartamento al sesto piano di un condominio di Viale Zancanaro. La vittima è l'ex insegnante in pensione Fernando Salvador, poche ore prima la figlia era andato a salutarlo. Il rogo è probabilmente partito da una stufetta andata in cortocircuito, l'anziano ne aveva parecchie in casa.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno visto le fiamme uscire con violenza dalle finestre dell'appartamento, che era completamente avvolto dal fuoco. Sono attualmente inagibili tre dei venticinque appartamenti. Le cause del rogo sono al vaglio della polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Pordenone.

Incendio a Sacile: cosa è successo

I popieri si sono subito accorti della violenza delle fiamme, quando sono arrivati. Mentre una squadra attaccava l'incendio con l'autoscala dall'esterno, un'altra ha provveduto all'evacuazione completa dello stabile. Successivamente, seguendo le rampe delle scale con le tubazioni, i pompieri sono riusciti a spegnere il rogo dall'interno, rinvenendo il corpo privo di vita dell'inquilino. Per assistere e verificare le condizioni di salute dei condomini, è intervenuto il personale sanitario con due ambulanze, l'automedica ed un'ulteriore équipe medica giunta sul posto con l'elisoccorso regionale notturno. Presenti anche i Carabinieri di Sacile.