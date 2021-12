Rogo in pizzeria, immigrato eroe "armato" di estintore evita la tragedia

Cimadolmo - Pauroso incendio oggi - 24 dicembre - alla pizzeria "Leo pizza" di via Garibaldi. Dove il provvidenziale intervento di un marocchino ha evitato il peggio. Insieme al sindaco Giovanni Ministeri il maghrebino è entrato nella pizzeria provvisto di estintore. Tenendo a bada le fiamme in attesa dell'arrivo di vigili del fuoco.

«Un ragazzo davvero coraggioso. Gli conferirò un encomio solenne e la cittadinanza onoraria - riferisce il sindaco Ministeri -. Davanti ad una situazione di emergenza quest'uomo non si è voltato dall'altra parte, affrontando il pericolo per proteggere la comunità dove vive. C'era reale pericolo che le fiamme arrivassero alle conduttore del gas. Abbiamo ancora vivo il ricordo di ciò che è accaduto pochi giorni fa in Sicilia, dove a seguito di uno scoppio sono crollate delle palazzine. Ci siamo attivati subito per scongiurare un dramma simile. Sono molto orgoglioso dei miei concittadini.. Dimostrano come davvero non contino nazionalità e colore della pelle».

Sembra che l'incendio sia stato innescato da un corto circuito. Le fiamme hanno distrutto la pizzeria. Per precauzione è stato evacuato l'intero condominio.