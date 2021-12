Sedicenne accende la stufa a legna con l'alcol: investito dal ritorno di fiamma, è grave

PORDENONE - Ustioni gravi su più parti del corpo in due diversi gravi incidenti domestici oggi - 24 dicembre - in Friuli. Versano in condizioni serie un 72enne e un ragazzo 16enne che questa mattina, tra Bagnarola di Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento, sono stati investiti da un ritorno di fiamma. Per entrambi le prognosi è riservata.

Giancarlo Dalla Mora alle 9.40, in via Sabotino, stava cucinando all’interno di una dependance su un fornello alimentato da una bombola a gpl, quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cordovado, si è verificata una fuga di gas che ha causato uno scoppio. Il 72enne è uscito da solo dalla pertinenza ed è stato soccorso da un vicino di casa.

A Bagnarola sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito, che hanno provveduto a spegnere alcuni focolai residui, oltre a personale del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso. L’anziano, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine per essere accolto nel reparto di Terapia intensiva. Ha riportato ustioni di secondo grado a viso e mani.

Alle 11.30, invece, il personale sanitario intervenuto in una zona centrale di San Vito per soccorrere un 16enne. Per accendere la stufa a legna della cucina, ha utilizzato una bottiglia di alcol. Il combustibile ha generato un improvviso ritorno di fiamma che l'ha investito provocandogli ustioni alla faccia.

Trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Pordenone, nel pomeriggio è stato trasferito in codice giallo, in ambulanza, al Burlo Garofolo di Trieste.