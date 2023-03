AVIANO - Venerdì l’amministrazione e i servizi sociali hanno annunciato di aver finalmente risolto la questione abitativa del nucleo di etnia rom che viveva in condizioni degradate nella zona dei Visinai. Ma se da un lato le autorità e la famiglia stessa sorridono per il buon risultato in termini di socio-assistenzialismo, dall’altro lato c’è anche chi ha storto il naso. In particolare, a manifestare la propria insoddisfazione sono stati alcuni degli imprenditori di Aviano, poiché la nuova sistemazione del gruppo di nomadi si trova proprio nella zona industriale.



LA PROTESTA

«Appena poche settimane fa, gli amministratori hanno comunicato di voler migliorare la zona industriale per attrarre nuovi investimenti», ha esordito Bruno Carraro, presidente del Gruppo Domovip. «Questa decisione mi sembra andare nella decisione opposta rispetto alle intenzioni manifestate dalla giunta». Le cinque roulotte dove la famiglia risiede sono state collocate temporaneamente nello spiazzo adiacente alla sede della Protezione civile, di fronte alla sede di un’azienda che si occupa di ristorazione. «Non c’è stata alcuna comunicazione da parte delle autorità: da un giorno all’altro, abbiamo visto i caravan arrivare in zona industriale», puntualizza Carraro. «Noi imprenditori ci impegniamo affinché l’area sia accogliente e decorosa. Non credo che collocarci un gruppo di roulotte contribuisca a dare un’immagine positiva della zona industriale. Sicuramente non aiuta ad attrarre qui nuovi investitori, ma è dannoso anche per le aziende già presenti. Pensiamo a un cliente che arriva qui per una trattativa o un acquisto: che idea si fa della nostra zona industriale?».



PREOCCUPAZIONI

Oltre al decoro, Carraro si dice preoccupato anche dal tema sicurezza. «Non ho assolutamente nulla contro i rom, ma non nutro nemmeno grande fiducia verso quella realtà. Noi dobbiamo pensare ai nostri lavoratori e ai nostri clienti. Le aziende di sera, nonostante il sistema di videosorveglianza, sono incustodite». Va comunque sottolineato che negli anni di permanenza del nucleo ai Visinai non sono stati segnalati furti. Carraro ha rimarcato come questa decisione del Comune rappresenti, secondo lui, un ritorno al passato in negativo: «Già all’epoca della giunta Berto quelle stesse roulotte si trovavano in zona industriale. All’epoca è stato fatto di tutto affinché si spostassero altrove, mentre ora le ritroviamo qui». Per ora gli imprenditori non hanno in programma niente in particolare per protestare: Carraro ha lasciato intendere che spera sia il Municipio a fare la prossima mossa.