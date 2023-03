AVIANO - È stato avviato e concluso lo spostamento in un'altra zona delle persone che da diversi anni avevano scelto di stabilirsi nell'area del Visinai. Un lavoro congiunto che ha visto in prima linea l'amministrazione municipale, l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale e le forze dell'ordine, oltre ovviamente ai membri della famiglia stessa.



L'OPERAZIONE

«Si tratta di un ottimo risultato», ha commentato Isabella Del Tedesco, referente territoriale dei servizi sociali. «Il peggioramento della situazione igienico-sanitaria dell'area degli ultimi anni aveva compromesso la qualità di vita dei residenti. Dopo un lungo periodo di stallo, aiutati dalla volontà di spostarsi degli stessi inquilini e grazie all'importante intervento del vicesindaco Daniele Basso, abbiamo trovato un terreno comune di confronto tra tutte le parti che ha permesso una felice conclusione ad una situazione di difficoltà che si protraeva da diversi anni». La famiglia di etnia rom si era stabilita nella zona dei Visinai all'epoca del secondo mandato Del Cont, intorno al 2015. Con l'avvicendarsi della successiva amministrazione di centrodestra non si era assistito a particolari sviluppi riguardo a un tema delicato che la giunta di Paolo Tassan Zanin ha deciso di affrontare nel concreto. Soddisfatto anche il vicesindaco Daniele Basso: «Rispetto al momento del loro arrivo, negli ultimi anni la situazione igienico sanitaria dell'area, e di conseguenza la qualità di vita di queste persone, era evidentemente peggiorata», ha raccontato il membro della giunta. «Come amministrazione, abbiamo voluto innanzitutto riaprire un dialogo con tutti gli attori in campo, elemento che era purtroppo venuto meno in passato. Grazie al confronto - ha proseguito Basso - era da subito emersa una chiara e unanime volontà e proprio su quella abbiamo impegnato le nostre energie raggiungendo un duplice risultato. Da un lato il miglioramento della qualità di vita di queste persone, dall'altro la riqualificazione di un'area che vedrà prossimamente l'inizio dei lavori del plesso che ospiterà le scuole medie durante i lavori di abbattimento e ricostruzione dell'attuale plesso».



IL FUTURO

I Visinai, infatti, sono stati scelti per collocare dei prefabbricati per le classi delle medie all'interno del grande piano di ricostruzioni che coinvolgerà i vari istituti scolastici del capoluogo avianese.

La nuova area che accoglie attualmente la famiglia si trova nei pressi della zona industriale: la giunta ha fatto sapere che si tratta comunque di una sistemazione provvisoria, essendo persone che scelgono di adottare uno stile di vita nomade.