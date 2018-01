«Ci hanno separate dalla nascita: cerco mia sorella per riabbracciarla»

di Giuliano Pavan

SACILE/TREVISO - Avvertiva una mancanza. Inizialmente non era in grado di stabilire l’esatta natura di quel senso di vuoto. Intuiva ma non sapeva. Poi, a 23 anni, ha capito. Oggi ne ha 41, compiuti lo scorso novembre, e da più di 18 è alla ricerca della sorella minore, Michela, da cui è stata divisa pochi mesi dopo la sua nascita.non è stato spezzato dalla lontananza, rimasta per molto tempo inconsapevole.E Milen, nata a, a ha intenzione di non rinunciarci, lanciando unche assomiglia di più a una richiesta di aiuto per riuscire a conoscere quella piccolina, ormai donna, di cui ricorda soltanto le manine. «Cerco mia sorella, voglio riabbracciarla».