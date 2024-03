Villa del Conte. Figlia dell'assessore Pastorello nasce nel giorno della festa del papà: «Un'emozione immensa»

VILLA DEL CONTE (PADOVA) - É venuta alla luce alle 2 di notte del 19 marzo, festa del Papà. Il lieto evento in ospedale a Camposampiero. Emozionato il padre della piccola Adele, l'assessore alla Sicurezza del comune di Villa del Conte, Davide Pastorello.

«É un'emozione grandissima - ha detto il neo papà - è una gioia che condivido con mia moglie, Linda Berton, dottoressa in ospedale a Camposampiero, nel reparto di Geriatria. In pratica mia moglie ha solo dovuto cambiare piano e passare dal suo lavoro di medico allo splendido ruolo di mamma». Davide e Linda hanno ora così tre figli. La femminuccia nata stanotte arriva dopo Carlo che ha 8 anni e il fratellino Nicolò di tre anni. «Sono davvero orgoglioso, il fatto che Adele sia nata il giorno della festa del Papà è ancora più emozionante». Per la cronaca la neonata pesa 3,4 chili, il parto si è svolto senza alcun impedimento e la piccola e la mamma stanno

bene. Tra i primi a complimentarsi con la neo mamma, i vertici dell'Ulss 6 Euganea.

Una curiosità, da assessore è il secondo figlio che accoglie nella sua vita Davide Pastorello, un piccolo record di cui il trentanovenne è molto orgoglioso.