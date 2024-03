Crollo natalità, Istat: solo 6 neonati ogni mille abitanti. Ginecologi: «L'ultimo italiano nascerà nel 2225 se trend non cambia»

Culle sempre più vuote in Italia. Non si ferma il crollo delle nascite: nel 2023 sono sei i neonati ogni mille abitanti. I dati eloborati dall'Istat preoccupano sempre di più, In Italia si sta abbastando sempre di più il tasso di natalità con un calo nel 2023 di 14 mila bambini. I ginecologi hanno lanciato l'allarme infatti secondo le loro proiezioni l'ultima forma di vita nel nostro paese nascerà nel 2225.

Natalità: per 7 su 10 scelta possibile solo se c’è worklife balance

Numero di figli

Il numero medio di figli per donna scende da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi sempre più al minimo storico di 1,19 registrato nel lontano 1995.

Età media

In discesa anche i decessi: 661mila nel 2023, pari all'8% in meno rispetto al 2022. Il calo della mortalità si traduce in aumento di aspettativa di vita che passa a 83,1 anni, allungandosi di sei mesi. L'età media al 1° gennaio è di 46,6 anni, gli over 65 costituiscono il 24,3% della popolazione totale, contro il 24% dell'anno precedente. Aumenta anche il numero di over80 ed è record di ultracentenari che raggiungono il più alto livello storico, superando quota 22mila e 500.

La Liguria è la regione più anziana, con una quota di over 65 pari al 29%. La popolazione, secondo i dati dell'Istat, resta quasi stabile grazie alle immigrazioni dall'estero. Al primo gennaio 2024 i residenti sono 58 milioni 990mila unità, in calo di 7mila rispetto alla stessa data dell'anno precedente (-0,1 per mille abitanti). Al Sud, la variazione è negativa (-4,1 per mille), al Nord, invece, aumenta del 2,7 per mille ed è stabile quella del Centro (+0,1 per mille). Il calo demografico è più sensibile nelle aree interne del Mezzogiorno dove ha interessato quattro Comuni su cinque.

L'allarme dei ginecologi

Secondo Adriano Bordignon, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, la situazione non è delle migliori anzi: «Questo crollo demografico ci sta condannando a un futuro insostenibile dove non saremo in grado di far fronte a una spesa sanitaria crescente perché la popolazione attiva continua a calare. Ma anche la tenuta del sistema previdenziale è compromessa». Sulla stessa scia il presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo: «l'Istat oggi ha confermato l'ormai rapido e inesorabile declino al quale è destinato il nostro Paese se non saranno attuate rapidamente delle politiche familiari ed economiche serie contro l'inverno demografico, non c'è più tempo da perdere: senza un obiettivo concreto si naviga a vista e si va a sbattere contro un muro».

Vito Trojano, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) in un intervista rilasciata all' Adnkronos ha espresso le sue perplessità riguardo la natalità, evidenziando anche quali sono i problemi che ci sono oggi che non permettono ai giovani di fare figli. Secondo lui: «La denatalità in Italia è un problema drammatico. Le proiezioni che abbiamo ci dicono che, se il trend continuerà, nel 2225 nascerà l'ultimo italiano. Quello delle poche nascite non è certo solo un problema nostro, ma in Europa abbiamo i numeri più bassi. C'è un grosso problema di welfare che non permette alle donne in età fertile di avere un figlio, ma sono costrette a rimandare la maternità con tutte le conseguenze che si conoscono. C'è anche il problema della precarità che influisce sulla scelta di avere un figlio. Insomma, è chiaro che dobbiamo aiutare di più i giovani perché una gravidanza proiettata troppo in là nel tempo abbassa la possibilità del concepimento»

La soluzione "provvisoria"

Vito Trojano valuta anche l'idea di trovare una soluzione provvisoria per incevintare le nascite: «Come Sigo stiamo cercando con incontri nelle scuole di divulgare alcuni concetti Parliamo della procreazione medicalmente assistita, che oggi permette la conservazione dei gameti da giovani per poteri usare in futuro, ma dobbiamo anche spiegare che quando cresce l'età diminuiscono anche le possibilità di riuscita della Pma. In un recente congresso a Bari abbiamo affrontato i temi della denatalità con gli alunni delle scuole superiori, gli insegnanti e i presidi. è necessario un lavoro congiunto e multidisciplinare in cui la ginecologia, e la Sigo è capofila, le istituzioni e la società civile si mettano insieme per rilanciare l'importanza anche degli stili di vita e della prevenzione di malattie che compromettono la fertilità».