Rapinata in casa, anziana imbavagliata e legata a una sedia

PORDENONE - L'ha trovata la figlia, legata a una sedia e imbavagliata. A farle tutto questo due rapinatori che erano entrati nella casa della donna a Torre di Pordenone. La figlia, entrando in casa ha visto due uomini che si allontanavano velocamente, presumibilmente proprio i due rapinatori. Quando è entrata ha trovato la madre legata a una sedia e imbavagliata. La rapina si è consumata intorno alle 19.30. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti della sqiuadra mobile. L'anziana donna è stata portata in ospedale. Era in stato di shock. E' caccia ai banditi.

Ultimo aggiornamento: 22:07

