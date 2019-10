​Coppia di due donne: vietata la procreazione assistita, non è un diritto

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

allaper lecomposte da due: la Corte Costituzionale l'aveva anticipato lo scorso 18 giugno, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano. Da ieri, con la pubblicazione della sentenza, se ne conoscono anche i motivi. Partendo dalla premessa che «l'infertilità fisiologica della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive», la Consulta arriva ad affermare che «la tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale», com'è appunto il desiderio di avere un figlio.