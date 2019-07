di Lara Zani

PORDENONE - Inizio dell’anno scolastico a rischio caos a causa dei pensionamenti. A lanciare l’allarme è il sindacato alla luce dei numerosi pensionamenti che colpiscono tutti i settori, compresa la scuola: in provincia di Pordenone sono infatti 219 i posti lasciati liberi fra docenti e personale Ata. «Era stato firmato l’accordo con il Governo, ma al momento non c’è ancora niente», spiega il segretario provinciale Mario Bellomo. Il riferimento è all’intesa sottoscritta nel mese di giugno per la stabilizzazione dei precari, che però non ha ancora trovato applicazione.