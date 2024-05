L'Inps sembrebbe essere pronta ad adottare una nuova novità prendendo come modello di ispirazione le banche. La creazione di una nuova app in grado di gestire la propria pensione.Questa sarebbe l'idea Gabriele Fava, da poco presidente dell'INPS, che ha riferito durante l'evento A&F live.

App Inps, educazione previdenziale e portale unico disabilità, il programma del presidente Inps Gabriele Fava

Come funzionerà l'app

l'idea di Gabriele Fava è quella di semplicare e permettere un accesso immediato per accedere, per fare questo si servirà soprattutto dell'aiuto dell'Intelligenza artificiale. Tutto questo viene racchiuso attraverso la creazione di un applicazione ad-hoc prendendo spunto da quelle utilizzate dalle banche: «una App per le pensioni come quella della banca. Una smart tv con le informazioni pensionistiche per gli anziani. Un tour in scuole e università per spiegare ai giovani perché il futuro previdenziale conta. E ci sarà anche un portale per la disabilità. Sarà un Inps al servizio dei cittadini: fruibile, veloce, affidabile. Neanche io quando ho iniziato a lavorare pensavo alla pensione. Ma ho due figli e mi preoccupo del loro futuro e di quello di tutti i giovani. L’educazione previdenziale è fondamentale, occorre maturare presto una consapevolezza, prima che sia tardi».