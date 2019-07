Nuovo parcheggio in viale Dante: 32 posti, costo 250mila euro

di Lara Zani

PORDENONE - Duecentocinquantamila euro di investimento per un parcheggio da 32 posti auto, che potrebbero poi essere incrementati con la realizzazione di ulteriori piani. Via libera del Consiglio allo studio di fattibilità e alla variante per il nuovo parcheggio di viale Dante, da realizzare negli spazi di quella che era la ex caserma dei vigili del fuoco. “La strategia - spiega l’assessore alla Mobilità Cristina Amirante - è quella di sfruttare l’asse di distribuzione interna del ring, in modo tale da indirizzare il traffico all’interno di questo anello. L’obiettivo è togliere il traffico parassita dovuto alla ricerca del posto auto”.