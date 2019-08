MANIAGO - Un operaio è rimasto ferito in modo gravissimo e altri due in modo più lieve in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio, 27 agosto, in una azienda di Maniago, la Recycla. Secondo una prima ricostruzione, un operaio specializzato stava lavorando, utilizzando un respiratore, in un macchinario quando all' improvviso c'è stata una vampata ed in pochi secondi è divampato un incendio. Avendo notato che l'operaio rischiava di essere avvolto dalle fiamme, un collega è intervenuto per metterlo in salvo ma è stato a sua volta investito dall' incendio riportando ustioni gravissime al tronco. È stato subito soccorso a sua volta e portato in elicottero all' ospedale di Udine, dove è stato ricoverato.



Nell'incidente sono rimasti feriti con ustioni più lievi l'operaio che è stato salvato e un terzo collega che si trovava nei pressi ed è stato raggiunto dalle fiamme. Entrambi hanno riportato ustioni agli arti superiori e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pordenone. L'incidente è avvenuto nell'azienda Recycla, che si occupa di rifiuti e ambiente e si trova nella zona produttiva di Maniago (Pordenone). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago e di Pordenone, un elicottero del 118, due ambulanze e gli ispettori dell'azienda sanitaria locale. Le indagini per accertare le cause dell'incendio sono condotte dai carabinieri della locale stazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA