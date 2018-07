di Susanna Salvador

PORDENONE Un furto da centocinquantamila euro messo a segno nella villa di un noto professionista pordenonese, in via Selvatico. Ammonterebbe a tanto il bottino che i ladri si sono portati via, approfittando dell’assenza del quarantaseienne e della sua famiglia, fatto di orologi Rolex, monili in oro e, anche se non è certo, pure l'argenteria.