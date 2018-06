La città che cade a pezzi: la mappa del grande degrado

di Alberto Comisso

PORDENONE - Storia di aree degradate. Storia di zone della città che, senza un intervento del pubblico o del privato, rischiano di cadere a pezzi. Edifici storici che hanno fatto la storia di Pordenone. La lista è lunga, peccato che per intervenire ci vogliano soldi (molti) idee, progetti e soprattutto qualcuno che sia effettivamente interessato a intervenire. Nell'elenco non compare soltanto l'ex cotonificio Amman per il quale, a quanto pare, un privato da fuori regione si è già fatto avanti nei confronti della curatela fallimentare. Ci sono gli ex bagni pubblici, gli edifici (abbandonati) all'altezza della rotatoria della farmacia Zardo a Borgomeduna, quelli in via General Cantore nel quartiere di Torre, e quelli che, tra corso Garibaldi e via De Paoli rischiano di scomparire tra le vegetazione. E poi il Bronx destinato sempre più a svuotarsi. Senza dimenticare l'ex birreria di via Fontane, di proprietà comunale, per la quale si è fatto avanti un compratore, e l'ex molino di via dei Molini. A occuparsi della situazione da tempo è l'assessore Cristina Amirante che sta pensando, insieme al sindaco Alessandro Ciriani, alla città del futuro. Che, giocoforza, deve passare attraverso la riqualificazione di almeno alcune delle aree maggiormente degradate.Tra tutte quella dell'Amman e del Bronx. «La vera sfida sottolinea l'assessore è quella di trovare chi, investendo a Pordenone, è disposto a contribuire a recuperare siti ormai in disuso ma che hanno fatto la storia di questa città anche dal punto di vista architettonico. So che per l'Amman qualcuno si è fatto avanti e questa è già una buona notizia. So anche che c'è un progetto, che tuttavia dovrà essere vagliato. Quindi non mi posso ancora sbilanciare. Stiamo parlando comunque di una zona altamente esondabile e, proprio per questo, dovranno essere tenuti in considerazione diversi aspetti. Il primo, tra tutti, l'eliminazione di gran parte della porzione attualmente coperta». Se per l'ex cotonificio Olcese Veneziano sembra si affacci qualche ipotesi, nessun riscontro positivo è invece atteso