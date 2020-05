Il Pordenone Calcio è pronto a rimettersi in moto: test sierologici e tamponi tutti negativi

PORDENONE - Il Pordenone Calcio (Serie B) comunica l’esito negativo di test sierologici e tamponi a cui venerdì erano stati sottoposti calciatori, staff tecnico e dirigenziale. L’attività di monitoraggio sarà portata avanti dallo staff medico del club, in collaborazione con la Casa di Cura Giovanni XXIII, in ottemperanza alle prescrizioni del protocollo della Figc. Il programma dei prossimi giorni prevede la prosecuzione degli allenamenti in forma individuale, in attesa di definire la ripresa delle sedute di squadra. © RIPRODUZIONE RISERVATA