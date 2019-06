Pordenone. I vecchi palazzi della città finiscono all'asta /Le occasioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Il centro storico cittadino sembrava godere di una sorta di immunità, rispetto alla stagnazione del mercato immobiliare. Soprattutto corso Vittorio e corso Garibaldi dove, fino a qualche anno fa, i prezzi delle abitazioni erano accessibili a pochi. Oggi non è più così: in vendita ci sono diverse unità residenziali e commerciali a costi sempre più accessibili e, per confermare quanto detto, basta dare un'occhiata al sito delle Aste giudiziarie. In contrada maggiore da un anno almeno sono stati messi all'asta due appartamenti all'interno di palazzi storici: i prezzi oggi sono scesi, dimezzati. E con 75mila euro si può comperare un appartamento di 170 metri quadrati che ha un valore di stima di 259mila euro. Certo, necessita di lavori di ristrutturazione, ma il costo è decisamente basso.