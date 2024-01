Electrolux, annunciati 200 esuberi nella sede di Porcia. Operai preoccupati: «Volumi delle lavatrici da realizzare in progressivo calo»

PORCIA - Grande preoccupazione per il proprio futuro. È emersa dalle odierne assemblee sindacali alla Electrolux di Porcia, dove sono stati annunciati dalla proprietà quasi 200 esuberi, compresi alcuni addetti della vicina Pordenone.

Da quanto si è appreso, il timore degli operai - l'assemblea con gli impiegati è in programma nel pomeriggio - non è legato soltanto alle cosiddette eccedenze attuali, ma riguarda i volumi di lavatrici da realizzare, in progressivo calo e annunciati in flessione anche per il 2024. I lavoratori hanno auspicato che gli addetti possano compattarsi: fino ad ora, gli esuberi hanno sempre riguardato quasi solo gli operai. Con il coinvolgimento dei «colletti bianchi» è stata espressa la speranza di aumentare la capacità di ascolto da parte della multinazionale svedese. La discussione relativa all'esodo incentivato, su base volontaria, è stata rinviata a dopo il prossimo summit tra sindacati e azienda, in programma il 5 febbraio.