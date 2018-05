In volo con Michele: pilota gli aerei Easy Jet... ed ha solo 21 anni

di Mirella Piccin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO DECIMO -, classe 1997 di, frazione di Fagnigola, è dall'inizio del 2018 in forza alla compagnia inglesecome. Il pilota ventunenne, dopo un percorso formativo completo all'istituto tecnico Il Nobile di Fagagna, si è trasferito a Roma, per prendere le lezioni di volo necessarie a ottenere la licenza di pilota commerciale in Florida e Arizona. Successivamente ha studiato e perfezionato l'inglese e quindi è diventato perito atto alla conduzione dei mezzi aerei (Voto 100). Ma ha anche preso una borsa di studio e poi, dopo aver visitato di persona le scuole di volo in Europa ha scelto, il Cae di Oxford per ottenere i brevetti, una delle scuole di volo più rinomate nel mondo con centri di addestramento ad Oxford e Bruxelles...