Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: 19enne finisce in ospedale

CANEVA - Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Pradego, a Fiaschetti di Caneva. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto che stava conducendo, finendo per schiantarsi contro un muro. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile. Il personale sanitario ha preso in carico il giovane che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo. Attivati anche i Vigili del fuoco. Sulla dinamica indagano ora i carabinieri della Compagnia di Sacile.