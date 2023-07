Nuova tempesta ieri sera, tetti scoperchiati e alberi caduti a Claut, Muggia, Gonars e Remanzacco

Dopo un ulteriore temporale con forte vento che ha investito in particolare la zona di Claut poco prima delle 18 di ieri, mercoledì 19 luglio, sono giunte alla sala operativa del comando di Pordenone decine di chiamate con richieste di soccorso. Alle 19.30 gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco pordenonesi dalle 18 sono stati una decina e altrettanti erano quelli da effettuare.

Per quanto riguarda il comando di Udine sono 70 gli interventi eseguiti tra le 8.00 e le 19.30 di oggi e una sessantina sono ancora le richieste da gestire. A Claut nella notte le squadre hanno terminato la messa in sicurezza e copertura con teli del tetto scoperchiato di una palazzina. Lavoro nella notte anche per i Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia e Trieste dove nella tarda serata di ieri un intenso temporale ha investito le zone della costa. Una decina gli interventi tra Monfalcone e Grado per il personale del comando di Gorizia mentre al comando di Trieste sono una quindicina i soccorsi eseguiti dai Vigili del fuoco giuliani tra il centro di Trieste e il comune di Muggia e anche in questo caso le tipologie delle richieste andavano dagli alberi pericolanti agli allagamenti.

Alberi caduti

La sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha mosso i volontari del gruppo comunale di Muggia che sono intervenuti dalle 23 e fino indicativamente alle 2, per la rimozione di alberi caduti lungo la viabilità a causa del forte vento e di un rovescio temporalesco. Tre le squadre uscite per un sopralluogo e per effettuare i primi interventi.

Hanno provveduto al taglio di alberi in località molo Balota, molo T, San Bartolomeo e Santa Barbara, alla rimozione di rami sulla carreggiata e alla messa in sicurezza di oggetti finiti sulla carreggiata (via Santa Barbara, strada per Lazzaretto, via di Trieste).

A Gonars un albero è caduto su una abitazione privata.

A Rigolato, i volontari del gruppo comunale della Protezione civile hanno provveduto a trasportare un gruppo elettrogeno in un campo scuola nella frazione di Ludaria dove la struttura risulta senza fornitura elettrica da ieri mattina.

A Remanzacco di volontari hanno provveduto allo smontaggio dei tendoni allestiti per l'evento di beneficenza Romagna Mia, per scongiurare il loro danneggiamento a causa del forte vento.

L'allerta meteo gialla è terminata alle 6 di oggi.