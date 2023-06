PORDENONE - La pattuglia sta facendo il suo solito giro. Arriva da via Mazzini, svolta a destra e imbocca corso Vittorio Emanuele. Sono circa le dieci del mattino di un giorno feriale, ieri. Non c'è nemmeno il mercato, ma la Contrada Maggiore è lo stesso piena di auto. C'è chi è in regola e chi no, ma evidentemente gli agenti della polizia locale di Pordenone vogliono vederci più chiaro. Quindi si fermano, scendono e iniziano un giro di controlli. Verrà fuori uno stillicidio di verbali, tra chi aveva parcheggiato l'auto pur non potendolo fare e chi invece era entrato nella zona a traffico limitato senza averne il permesso. E dai numeri snocciolati nel pomeriggio dal comandante della stessa polizia locale, uscirà un quadro ancora più dettagliato. E sconcertante. Testimone dei fatti di ieri mattina, invece, l'assessore comunale alla Sicurezza, Elena Ceolin.



Il bilancio

La pattuglia della polizia locale di Pordenone non può sempre essere presente all'interno della zona a traffico limitato per controllare i parcheggi e gli accessi. Ma quando c'è, sono dolori. Anzi, ci sono anche i numeri, per la prima volta. E dipingono una situazione che di fatto era quella che tutti i pordenonesi potevano già vedere con i loro occhi: corso Vittorio Emanuele era diventato un viale di scorrimento per auto e furgoni. E infatti quanto testimonia il comandante Maurizio Zorzetto è un fotogramma perfetto: le multe per l'accesso improprio nella zona a traffico limitato oppure per aver parcheggiato l'auto soprattutto vicino ai portici di corso Vittorio Emanuele sono circa 20 al giorno. «Ovviamente - ha spiegato lo stesso comandante Zorzetto - non si tratta di controlli che riusciamo ad effettuare tutti i santi giorni, ma questo è il dato che rileviamo quando la pattuglia si dedica a quel servizio». Una stretta, questa, che è stata decisa con il Comune. Esiste anche un tavolo tecnico dedicato alla materia. Ed evidentemente inizia a funzionare, dal momento che venti verbali staccati ogni volta che la pattuglia si dedica alla zona a traffico limitato non sono poca cosa. Anzi. È però anche la dimostrazione che evidentemente la cattiva abitudine di percorrere corso Vittorio Emanuele anche senza averne diritto è ancora piuttosto radicata. Bisogna però fare una distinzione, che riguarda i corrieri espresso: hanno infatti un regime diverso rispetto a tutti gli altri veicoli. Difatti le multe riguardano nella gran parte dei casi gli automobilisti.



Il futuro

Venti multe al giorno sono effettivamente tante, ma ne arriveranno ancora di più. E il monito lo lancia l'assessore Elena Ceolin, che ieri mattina ha assistito ai verbali "assegnati" in corso Vittorio Emanuele.

«È meglio che le persone che oggi violano le regole della zona a traffico limitato perdano alla svelta questa abitudine - ha spiegato la responsabile della sicurezza all'interno della giunta Ciriani - perché dopo l'estate le cose cambieranno ancora. Stiamo solamente aspettando i tempi tecnici, dopodiché, verosimilmente in autunno, i varchi saranno controllati dalle telecamere che faranno parte del piano "Smart city". E la stessa cosa varrà per il parcheggio selvaggio». Un'altra piaga sulle strade del centro.