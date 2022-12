Si ferisce ad una gamba con la motosega mentre taglia tronchi nel bosco: è gravissimo

BUDOIA (PORDENONE) - Versa in gravi condizioni un uomo di 76 anni rimasto ferito questa mattina, 1 dicembre, mentre stava utilizzando una motosega nei boschi, a Budoia. L'uomo si è procurato una ferita ad una gamba ed è gravissimo. A dare l'allarme è stato un parente, al quale l'uomo si è rivolto per chiedere aiuto. È scattata la chiamata al Nue112 e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Sacile e l'automedica da Pordenone. Attivato in un primo momento anche l'elisoccorso. L'infermiere della sala operativa ha guidato al telefono il parente per il tamponamento della ferita fino all'arrivo degli equipaggi sanitari. Poi la corsa in ospedale, al Santa Maria degli Angeli, con l'ambulanza con medico a bordo, in codice rosso.