Udine: si ferisce con la motosega, grave un 50enne trasportato all'ospedale con l'elicottero

UDINE - Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 novembre, un uomo di 50 anni è rimasto ferito in maniera seria mentre stava utilizzando una motosega nelle vicinanze di una abitazione a Lauco. Immediata la chiamata alla Sores, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo e l'elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato elitrasportato in codice all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.