Schiacciato da un macchinario nel mobilificio, muore operaio di 57 anni

COLLE UMBERTO - Ennesimo tragico incidente sul lavoro stamattina, 1° dicembre, nella Marca. L'infortunio è avvenuto a Colle Umberto, all'interno del mobilificio Furlan: un operaio di 57 anni è morto per grave choc emorragico. La richiesta di soccorso al 118 è stata lanciata dall'azienda alle 10.20. Pochi istanti prima uno dei dipendenti era rimasto gravemente ferito alle gambe e al bacino, schiacciato da un macchinario. In via De Gasperi, dove ha sede l'azienda, si sono precipitate ambulanza e automedica e, vista la gravità della situazione, è atterrato l'elicottero di Treviso Emergenza. L'uomo ha perso molto sangue.

Intubato e stabilizzato sul posto, ha raggiunto in elicottero l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è morto poco più tardi. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal, a cui spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio e accertare eventuali responsabilità.