Macellaio per 60 anni e punto di riferimento per la comunità: addio a Luigi Leon "Gigiuti"

PORDENONE - Dopo lunga malattia se n'e andato Luigi Leon "Gigiuti", originario di Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, titolare e fondatore assieme alla moglie Anita, della macelleria Leon di via San Quirino a Pordenone, macelleria che da 60 anni serve la comunità pordenonese e limitrofe.



Un punto di riferimento irrinunciabile tanto per il capoluogo quanto per il conurbamento.

In tanti, inoltre, arrivavano proprio da San Giorgio per la sua carne rinomata. «Gigiuti, persona solare e disponibile, ha saputo trasmettere la sua affabilità a chiunque lo interpellava per qualsiasi necessità», ricorda il sindaco di San Giorgio della Richinvelda Michele Leon, che ne rammenta anche la simpatia ed i consigli miti.



"Gigiuti" lascia il figlio Giuseppe che assieme alla moglie Renza ed al figlio Morgan, gestisce tutt'ora l'attività di via San Quirino, che nel tempo è diventata riferimento per la comunità Pordenonese. Lascia anche l'adorata figlia Monica, cinque nipoti ed un pronipote. I funerali verranno celebrati mercoledì, 11 ottobre, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Rauscedo. «Con Gigiuti se ne va quella parte di commercio locale storico della città di Pordenone», hanno commentato tanti clienti della macelleria.