Moroso conteso fra figlie: si trovano in piazza per chiarire ma finisce a botte

di Susanna Salvador

AZZANO DECIMO (PORDENONE) Si erano date appuntamento sabato in piazza San Michele, a Fagnigola, per cercare di appianare le tensioni nate tra lea causa di un. Ma per due famiglie (una di Azzano Decimo, l'altra di Portogruaro), quella che doveva essere una serata di riappacificazione si è trasformata in una sorta dicon sei persone che si insultavano e non solo, con tanto di finale in ospedale per una ventinovenne veneta.