Meteo in Fvg, piogge in arrivo. Come cambierà il tempo nei prossimi giorni

La stavamo aspettando e ora arriverà. Dopo una mattinata con nebbie e cielo coperto, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 febbraio, il tempo in Friuli Venezia Giulia peggiorerà con pioviggine. Entro sera una debole pioggia sparsa raggiungerà la zona di Trieste. Possibile qualche breve schiarita sulla fascia alpina.

Nel fine settimana

Le piogge ci accompagneranno anche nella giornata di domani con precipitazioni sparse sulle zone orientali e sulle Prealpi Giulie. Nelle ore notturne in pianura è possibile la presenza di foschie e nebbie. Per quanto riguarda sabato 25 febbraio, le piogge si sposteranno sulla costa, sul Carso e sull'Isontino. Nel resto della regione il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, oltre a possibili piogge deboli verso est.

Meteo in miglioramento per domenica, quando il cielo sarà variabile con vento sostenuto o forte da nord-est su gran parte della regione. Soffierà Bora forte sulla costa, con possibili raffiche anche molto forti specie a Trieste e sul Carso, dove non sono escluse possibili nevicate. Temperature in calo.