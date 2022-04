Meccanico senza green pass, multa di 4000 euro, sequestrate le attrezzature per montare le gomme

PORDENONE - Il titolare di un'autofficina è stato multato, sanzione di 4000 euro, per mancanza del green pass, dell’uso della mascherina obbligatoria e per una serie di altre violazioni (normativa antincendio, corretta tenuta del registro delle operazioni di vendita, assenza della iscrizione presso la Camera di Commercio) da parte della Polizia stradale di Pordenone. Inoltre, accertata la mancanza di autorizzazione alla attività di gommista, gli sono state sequestrate le attrezzature per il montaggio degli pneumatici.

Il rispetto delle normative legate allo smaltimento dei rifiuti e la regolare acquisizione delle autorizzazioni e delle licenze, sono le principali verifiche che gli agenti della Polizia di Stato effettuano nell’ambito di tali attività commerciali, anche ai fini della tutela della salute delle collettività e della leale concorrenza tra le imprese operanti nel settore.