MANIAGO - Maniago sale ancora una volta sul tetto del mondo con la sua produzione d’avanguardia nel settore dei coltelli, che tante soddisfazioni sta dando in termini di aumento dei fatturati delle aziende e di assunzione di manodopera specializzata: la linea Coquus Heritage di Due Cigni si è, infatti, aggiudicata il massimo riconoscimento universale per la categoria “Product Design 2022”, Red dot design award. Si tratta di una serie di prodotti in cui la tradizione conferma il proprio posto d’onore, una linea ispirata al design originale della linea Maniago di Oreste Frati, per regalare a chiunque la piacevolezza del cucinare. Un cavallo di battaglia dell’azienda, grazie alla manicatura ergonomica e all’utilizzo di materiali di altissima qualità, rivisitata in due vesti accattivanti, come ha ricordato, con orgoglio, l’attuale Ceo dell’azienda, Gabriele Frati.

L’IDEA

«La linea Coquus si ispira alla linea Maniago di Due Cigni, una linea nata nel 2013 dopo la fiera Ambiente in Germania dove, con mio padre Oreste (mancato nel 2017, ndr), avevamo visto una linea Giappone che ci era particolarmente piaciuta e da dove mio padre è partito per disegnare le forme e le lame di quella che successivamente è stata battezzata la linea Maniago, nome scelto perché è stata la prima collezione che si produceva nella città dei coltelli con la tecnica della mostrina integrale realizzata da barra con tornio Cnc a 5 assi - ha aggiunto Frati -. Lo scorso anno, dopo che la linea Maniago aveva fatto il suo corso, il titolare ha deciso di darle una nuova vita con un design più moderno e filorientale e creare, come accade per Fox Knives, dei coltelli da collezione con materiali pregiati (Coquus Heritage) senza rinunciare alla funzionalità per la cucina di tutti i giorni (Coquus Home)».

LE TAPPE

Riccardo Gobbato, designer dei marchi Fox, ha subito capito la direzione che doveva seguire e, dopo alcune bozze ed alcuni prototipi realizzati in 3d, ha completato la linea con i 7 modelli iniziali che vengono proposti al mercato. L’ufficio marketing ha poi pensato alla confezione realizzata con materiali ecologici e riciclabili che seguono il concetto di una svolta green introdotta in azienda: fotovoltaico per la produzione dell’energia per muovere le macchine, ricircolo delle acque, pompe di calore in sostituzione del gas per il riscaldamento e l’eliminazione delle plastiche da tutti i packaging, compresi quelli sportivi. Solo pochi mesi fa, la Fox knives aveva ottenuto un altro riconoscimento: il Saturn, coltello 100% made in Maniago dal design ai materiali, vincitore dell’Overall knife of the year 2021 ed imported knife of the year al Blade show di Atlanta, la massima rassegna mondiale del settore.