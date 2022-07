Pioggia, vento e tromba d'aria: raffica di danni nel Pordenonese nella notte

PORDENONE - Vento forte e violenti scrosci di pioggia ma prevalentemente non nelle zone degli incendi in regione. Nella zona del Pordenonese nel corso della notte si sono verificati temporali anche violenti ma di breve durata, accompagnati da forti folate di vento. Sono decine le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco per alberi abbattuti e qualche allagamento. Un violento temporale siè abbattuto anche su Trieste dalle ore otto, anche in questo caso accompagnato da vento. In generale, però, la pioggia forte non è caduta nella zona dove ancora si stanno verificando attivi focolai di incendi.

La tromba d'aria

A Roveredo in Piano una tromba d'aria ha provocato danni in via Pionieri dell’aria. Danni anche a Fontanafredda dove il forte vento ha colpito il tetto del Palasport e scoperchiato un capannone dell’azienda agricola Burigotto, alle Forcate. Danni anche a San Quirino.

Le chiamate hanno raggiunto la sala operativa dei vigili del fuoco a partire dalle ore 02.40 e le richieste sono state maggiormente per alberi caduti su sede stradale o su abitazioni e qualche tetto scoperchiato, sia di di abitazioni che strutture industriali.

Per fare fronte alla situazione ci sono squadre di vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia. Al momento sono stati effettuati circa 20 interventi mentre oltre 80 sono in coda e con le prime luci dell'alba stanno emergendo molte nuove situazioni.

La Sala Oerativa del comando è ancora interessata da molte richieste e le squadre stanno ancora operando anche con il contributo di quelle montanti.