Caldo, la tregua si avvicina: in arrivo rovesci e temporali, scatta l'allerta

VENEZIA - La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica (allerta gialla) per temporali forti per tutti i bacini idrografici del Veneto, valido dalle 18 di oggi, 25 luglio, fino a mezzanotte di mercoledì 27 luglio. Le previsioni meteo indicano per il tardo pomeriggio e la serata condizioni d'instabilità in aumento sulle zone montane, con rovesci e temporali sparsi, in successiva estensione al resto della regione. Nel pomeriggio di domani, 26 luglio, probabile ripresa dell'instabilità a partire dalle zone montane, in successiva parziale estensione alla pianura. Saranno possibili fenomeni localmente intensi. La Regione del Veneto ha così dichiarato la fase operativa di «attenzione» per criticità idrogeologica su tutti i bacini idrografici regionali.

