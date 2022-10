Malore fatale mentre è nel campo: muore a 75 anni

ZOPPOLA - Un uomo di 75 è anni è morto colto da malore mentre si trovava in un campo a Zoppola oggi pomeriggio 18 ottobre. Dato l'allarme, l'equipaggio di una ambulanza e l'elicottero sanitario sono stati inviati dalla Sores sul posto, ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato niente da fare.