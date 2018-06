L'ex maestra Marcella Pascotto soffia su 106 candeline

di Marco Agrusti

PASIANO - È nata quando ancora il mondo non immaginava di essere sull'orlo del primo grande buco nero del XX secolo. La Prima guerra mondiale avrebbe sconvolto anche la sua vita, senza però riuscire a spezzarla. Il 18 giugno del 1912, per dirla alla Guareschi, il piccolo mondo racchiuso tra Fagnigola e Pasiano si presentava di fronte agli occhi di, una donna d'acciaio, che oggi, nel 2018, èLe candeline, che non starebbero nemmeno su una torta da guinness, saranno spente domani, e anche la comunità pasianese si stringerà attorno alla figura ancora autoritaria di quella che per tutti sarà sempre la maestra Toffolon, cognome acquisito dopo il matrimonio del 1939 con Cesare, pasianese allora segretario di un istituto milanese.