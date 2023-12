POLCENIGO - Il lupo conferma la sua presenza in pedemontana e il sindaco di Polcenigo, Antonio Del Fiol, ripropone un avviso attraverso la piazza virtuale di Facebook, già condiviso l’anno scorso. L’occasione arriva dalla pagina “Sei di Polcenigo se” gestita da Moreno Scandolo, testimone nei giorni scorsi di più di un avvistamento nelle campagne del centro pedemontano: «Un avviso – raccomanda - specialmente per chi ha cani: stamattina ho avuto un incontro ravvicinato con un lupo, nella campagna vicino a Polcenigo, senza nessun problema dato che era un maschio giovane in cerca di cibo o di un suo territorio. Se avete cani non liberateli per farli “sgambare” perché potrebbero sorgere problemi per il cane e per voi!».



NIENTE FOTO

Ieri ha riproposto dalla sua pagina, che raggiunge sempre altissimi livelli di contatti, il messaggio del sindaco ed è stato intervistato dagli agenti del corpo forestale regionale, per accertamenti sugli avvistamenti: «Ho parlato questa mattina con il comando di Polcenigo. Sì era un lupo ed è la seconda volta che lo vedo in quella zona. Niente emozione perché mi ha attraversato la strada di mattina presto ed era in fuga spaventato da qualcosa. Niente foto e se le avessi le terrei per me, perché non vorrei mai che qualcuno pensasse di gettare esche avvelenate». È proprio dalla pagina Facebook del Comune che anche il sindaco si fa sentire in accordo con la forestale, che invece non si pronuncia sull’accaduto: «La presenza del lupo è ormai assodata anche nella zona di pianura del nostro territorio. Recenti avvistamenti durante il giorno, ma soprattutto di notte, lo confermano. Il numero di esemplari presenti al momento è molto limitato».



COME COMPORTARSI

Dopo il manualetto della Regione dello scorso anno, che si può ancora trovare nel web bit.ly/lupo_polcenigo, anche Del Fiol ripropone alcuni comportamenti da tenere per convivere con il canide: «In caso di passeggiate con cani, tenerli al guinzaglio. Durante le ore notturne, ricoverare al sicuro il cane o altri animali di affezione. Gli animali da reddito (galline, pecore, capre...) devono essere custoditi adeguatamente, mediante l’utilizzo di sistemi di prevenzione (recinzioni elettrificate) e gestiti mediante tecniche compatibili con la presenza del predatore. Importante evitare di gettare residui di cibo in concimaie o compostaggi improvvisati, che potrebbero attirare qualche esemplare. Non lasciare all’esterno cibo per animali, che potrebbe costituire fonti di attrazione».



I TIMORI

Il sindaco non vuole creare allarmismi, ma indurre un comportamento corretto nei suoi cittadini: «Mi auguro non ci siano degli imbecilli, il termine è volutamente forte ma è ciò che penso, che gettino esche avvelenate o altro per cercare di uccidere qualche esemplare. L’unico risultato che otterrebbero è quello di avvelenare i propri cani o quelli del vicino». In caso di avvistamento è importante inviare una segnalazione al Corpo Forestale con sede a Polcenigo ai numeri 0434-651436 e 339-4233616.