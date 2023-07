AVIANO - Penny, una cagnolina meticcia che era la mascotte della famiglia, se l'è portata via un lupo che mercoledì pomeriggio si è intrufolato nel giardino di casa. È successo verso le 16.30 a Collalto. La padroncina di Penny ha visto il predatore arrivare dal bosco e puntare verso il cane. Una preda facile e indifesa: l'ha addentata, probabilmente uccisa sul colpo, ed è sparito nuovamente tra la vegetazione senza badare alle urla della ragazza. A Collalto adesso regna la paura. Mai, prima d'ora, durante il giorno i lupi avevano osato avvicinarsi alle abitazioni. «Come dovrà comportarsi adesso che possiede cani? - si chiede Marina, che abita poco distante - Accettiamo la presenza degli animali selvatici, ci mancherebbe, ma non che vengano in paese. Non vogliamo che il caso di Penny si trasformi in odio indiscriminato nei confronti di questo bellissimo animale, ma questo lupo dovrebbe essere catturato e dislocato altrove per garantire la nostra sicurezza, soprattutto quella dei bambini».



L'appello

La famiglia, che non vuole rilasciare dichiarazioni sull'accaduto, ha sperato fino all'ultimo che Penny tornasse a casa, che il lupo avesse allentato la presa una volta trovato riparo nel Bosco. Hanno diffuso anche un post su Facebook: «Poco fa - si legge - in zona Collalto è scomparsa questa cagnolina, risponde al nome di Penny. Vi prego, se qualcuno la trova ci avvisi... potrebbe essere nella zona Collalto sentiero delle malghe». Il post è stato condiviso decine e decine di volte, anche perché la cagnolina nella zona era molto conosciuta per la sua simpatia.



Il sopralluogo

L'episodio è stato segnalato tempestivamente alla stazione della Forestale di Polcenigo. Mercoledì sera le guardie ha fatto un sopralluogo a Collalto e raccolto la testimonianza della famiglia che ha perso Penny. Faranno una relazione. La presenza del lupo a Piancavallo è nota. Vi è un esemplare che si spinge anche a bassa quota, in passato, ad esempio, fino a Polcenigo, ma finora non aveva creato problemi. È stato fotografato anche a distanza ravvicinata. «Recentemente - osserva Marina - dev'essere passato anche l'orso ("catturato" di recente proprio dalle fototrappole dei cacciatori di Aviano e le cui tracce sono state trovate in Cansiglio, vicino a casera Palatina, ndr), perché tra l'1.30/2 di notte sentiamo ululare i lupi e i cani della zona cominciano ad abbaiare». A turbare gli abitanti di Collalto e Piancavallo è il fatto che il lupo sia entrato nel giardino (non è recintato) di una casa nonostante la presenza di persone e, soprattutto, di un pastore che ha i suoi animali proprio a poca distanza.

Monitoraggi

«Chiediamo tutela», proseguono i residenti. E soprattutto un monitoraggio puntuale da parte dell'Università di Udine sulla presenza del predatore in una località turistica e una zona dove si sviluppa, ad esempio, la passeggiata delle malghe, molto frequentata soprattutto durante l'estate da famiglie con bambini e, molto spesso, con i propri cani al seguito. In regione nessun lupo è dotato di radiocollare: la sua presenza viene testimoniata con fototrappole e avvistamenti. Lo scorso anno i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle avevano sollecitato alla Regione la pubblicazione di un bollettino sugli avvistamenti dei lupi con lo scopo di informare la popolazione e i frequentatori delle montagne. Il lupo, se non è provocato, evita il contatto con l'uomo. Tuttavia l'amministrazione comunale di Aviano poco più di un anno fa ha raccomandato di non lasciare rifiuti in giro o fuori dai bidoni, specialmente se si tratta di rifiuti organici che possono attirare gli animali selvatici. Inoltre, durante le passeggiate lungo sentieri che si allontanano dal centro abitato è importante mantenere i propri cani.