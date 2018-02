Raccolte in un libro le storie inedite degli orsi che attraversano il Fvg

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - Si chiama Sulle tracce degli orsi in Friuli Venezia Giulia, storie e itinerari, il volume che sarà presentato venerdì 2 febbraio, alle 20.30, nella biblioteca comunale di. Realizzato dall’associazione Outdoor Reporters, vede come autori il fotografo, ricercatore dell'Università di Udine. Durante la serata, con proiezione di immagini e video, Marco Virgilio converserà con gli autori.Si tratta di un lavoro assolutamentenel panorama regionale:si pubblicano ledegliche attraversano e hanno attraversato il Friuli Venezia Giulia, con cenni sull’etologia e le norme comportamentali da tenere al cospetto di questi plantigradi, e quattro itinerari che lambiscono altrettante aree della regione dove questi incredibili e quasi mitologici animali transitano o sono statie studiati, permettendo a chiunque di conoscere e attraversare lungo sentieri tracciati e tabellati quelle terre che anche gli orsi abitano o in cui sono passati.«Gli orsi in Europa non attaccano l’uomo e, se esprimono aggressività, questa è a causa dellao del senso di minaccia» spiega Filacorda, autore delle sezioni dedicate all’etologia e alle storie degli orsi monitorati in Fvg. Ricercatore e professore aggregato dell’Università di Udine, dal 1998 si occupa di gestione faunistica ed ecologia della fauna, con particolare riferimento ai, annoverando molte ricerche dedicate all’orso.Natura e animali, oltre ovviamente alla fotografia, sono anche i principali interessi delGabriele Menis, che ha tracciato con il gps gli itinerari di questa pubblicazione e ha scattato lungo i percorsi le foto che ne ritraggono gli aspetti salienti. Menis fotografa da diversi anni gli orsi nel loro ambiente naturale; le sue sono immagini di orsi in libertà; il fotoreporter illustra con appositi workshop le tecniche con cui poter immortalare in natura i plantigradi, attraverso full immersion nelle zone più densamente popolate da questi animali.Outdoor Reporters, l’associazione che ha voluto e curato il libro, per sua missione propone iniziative legate da un’attenzione particolare all’ecosostenibilità e al rispetto dell’ambiente, che spaziano tra outdoor ed escursionismo, avventura eed ecologia umana, vegetale e animale. Il sodalizio è impegnato nell'organizzazione di, esplorazioni, workshop,, corsi teorici e pratici di vario livello, con un occhio di riguardo per l'osservazione e la fotografia di fauna, flora e paesaggi: tra questi propone iniziative dove vivono le più ampie popolazioni di orsi in libertà in Europa, cioè in Slovenia e Croazia, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nelle zone che ospitano l’orso marsicano, sempre con il massimo rispetto per l’ecosistema in cui vivono questi animali.