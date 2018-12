Jessica insegna ginnastica dolce ma mostra i muscoli al mondo

di Mirella Piccin

AZZANO - È riuscita a migliorare il suo risultato con un successo dietro l'altro, la campionessa di Body Building e personal trainer, conosciuta anche come l'istruttrice di ginnastica dolce della Polisportiva Villanova Libertas, Jessica Macera, di 31 anni. Jessica vive a Tiezzo con il compagno Gianluca e la figlia. Bella e semplice, ma molto determinata, insomma una tosta, lavora nella pizzeria del fratello Riccardo e dello zio Paolo a Pordenone. Dopo essersi laureata campionessa europea il 20 ottobre in Slovenia per la...