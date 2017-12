â€‹Fugge all'alt con l'auto sportiva e si schianta: militare Usa denunciato

di Paola Treppo

PORDENONE/FONTANAFREDDA -ad elevata velocità in viale Venezia aquesta mattina presto, intorno alle 5 e mezza. A mettersi alle costole di un'autovettura sportiva, che non si era fermata all'alt, sono stati i carabinieri del Radiomobile.L’auto in fuga, incalzata dalla Alfa 159 dell’Arma, ha terminato la sua corsa uscendo di strada sulla statale 13 Pontebbana, in viale Aquileia all'altezza del negozio Sportler. Il conducente, S.J., 23 anni,domiciliato a, è statoa piede libero per guida in stato di ebbrezza; gli è stata ritirata la patente; è stato multato per mancato arresto all’alt, per velocità pericolosa e per sorpasso vietato; la denuncia è scattata oggi, sabato 2 dicembre.