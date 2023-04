Cade dalla scala appoggiata alla pianta mentre fa giardinaggio: all'ospedale con trauma cranico

FRINASCO - Cade dalla scala appoggiata ad una pianta mentre fa giardinaggio. Un uomo di 68 anni è stato soccorso questo pomeriggio, 26 aprile, dal personale sanitario per le ferite riportate nella caduta avvenuta in un giardino di una abitazione di Frisanco (Pordenone). L'incidente è stato accidentale, l'uomo era salito sulla scala appoggiata a una pianta per delle operazioni di potatura. La caduta è avvenuta circa da due metri di altezza. A dare l'allarme è stato un familiare che era con lui in quel momento e ha chiamato il Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo per la cura di un trauma cranico.