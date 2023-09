Incidenti stradali, due motociclisti feriti a Latisana e Claut

In nottata duesono rimasti feriti gravemente in altrettanti incidenti stradali avvenuti a Latisana e a Claut . Il personale medico infermieristico è intervenuto dapprima per soccorrere un uomo alla guida di una moto che lungo lo «stradone» di Lignano Sabbiadoro, all' altezza della rotonda di, nel comune di Latisana, si era scontrata con una vettura. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Lignano Sabbiadoro e un elicottero di soccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il centauro che poi è stato trasportato in volo, in condizioni piuttosto serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono state inoltre attivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Aun giovane ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è rimasto ferito.