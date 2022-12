Trentenne ubriaco alla guida "salta" la rotatoria, tasso alcolemico 4 volte oltre i limiti

PORDENONE - Nella tarda serata di ieri la Polizia Locale di Pordenone è intervenuta a causa di una fuoriuscita autonoma in via Udine. Alla guida dell'auto un 30enne del posto, che ha "saltato" la rotatoria e divelto la segnaletica stradale. Il conducente, sottoposto alla prova alcol, è risultato avere un tasso quattro volte superiore ai limiti consentiti. Oltre al sequestro del mezzo per il conducente è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L'incidente avveniva poco dopo che gli agenti avevano terminato di rilevare un altro sinistro: quello che ha visto coinvolta l'auto dei banditi che, contromano e inseguita dalla volante della Polizia, collideva contro cinque automobili in viale Dante.