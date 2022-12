Rubano in un'abitazione e tentano la fuga, inseguimento in contromano, distruggono auto, preso un ladro

PORDENONE - Furto in un'abitazione in via Piave a Torre di Pordenone questa sera, 2 dicembre, verso le 18.30. Dopo aver effettuato il colpo la banda di ladri si è data alla fuga in auto. I malviventi hanno raggiunto il centro città, percorrendo contromano viale Dante, nelle immediate vicinanze di piazza Risorgimento. Nel tentativo di scappare hanno centrato delle auto. La Polizia è riuscita a fermarne uno. E' in corso la ricerca degli altri ladri.