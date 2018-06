Si schianta contro il muretto di una casa: feriti madre e figlio di 2 anni

di Paola Treppo

PRAVISDOMINI (Pordenone) - Versano in gravi condizioni unae il suodi due anni che questa mattina di venerdì 8 giugno, poco prima delle 11, sono rimasti vittime di unaccaduto aPer cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Pordenone, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, insieme alla polizia locale di Chions, una donna di origini straniere, residente a Pravisdomini, ha perso il controllo dell'auto cui era alla guida ed è finita fuori strada, andando a collidere contro un muretto e una rete di recinzione di una casa.La vettura è finita dentro un piccoloe, dopo la chiamata al Nue 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Mamma e bimbo sono stati stabilizzati e trasportati in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento che hanno messo in sicurezza la vettura incidentata.