Perde il controllo dell'auto che si ribalta in strada: ferito il conducente

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -in via San Quirino dove il conducente di una auto ha perso il controllo del mezzo che poi si èsu un fianco sulla sede stradale. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi in transito in quel momento, si è verificato intorno alle 21 di ieri, lunedì 16 aprile, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale e della polizia di Stato.Il conducente della vettura, una, per fortuna non è rimastoin maniera grave. Per la messa in sicurezza della macchina incidentata e per la bonifica della carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone.