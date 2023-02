Perde il controllo sulla provinciale, l'auto si ribalta, due feriti

CANEVA - Due persone sono state soccorse nel pomeriggio di oggi 5 febbraio 2023 per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la ex provinciale 29 a Sarone di Caneva . Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata. All'interno dell'automobile c'era anchetrasportata. Entrambe sono rimaste incastrate e sono state liberate dai Vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con gli equipaggi sanitari inviati tempestivamente dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. La centrale ha inviato sul posto l'automedica proveniente da Pordenone, un'ambulanza proveniente da Pordenone e un'ambulanza proveniente da Sacile. Le equipes sanitarie hanno preso in carico le due persone ferite che sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.