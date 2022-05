Ruota si stacca dallo scooter, volo tremendo per un ragazzino. Ha fratture, portato via con l'elicottero

FIUME VENETO - Attimi di panico per una ragazzino che se l'è vista brutta. L'incidente stradale è successo questo pomeriggio, sabato 14 maggio, a Cimpello di Fiume Veneto lungo la ex Sp 14 (via Carducci). Il giovane era in sella al proprio scooter quando, probabilmente a causa di un guasto meccanico, si è staccata una ruota e lui ha fatto un terribile volo. L'impatto con l'asfalto è stato violento e ha riportato diversi traumi, tra i quali la frattura di una gamba. Soccorso dal personale del 118, il ragazzino è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Rilievi da parte dei carabinieri.