Sbalzato dallo scooter fa un volo di 5 metri, ferito un 33enne

Azzano Decimo - Un uomo di 33 anni è stato soccorso questo pomeriggio dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto in località Cinque Strade, ad Azzano Decimo (Pn).

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, mentre stava viaggiando insieme al suo scooter è entrato in collisione con una vettura.

Immediata la chiamata di aiuto gestita tempestivamente dalla Sores / Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato sul posto l'equipaggio di una automedica e di una autoambulanza. Allertato in un primo momento anche l'elicottero sanitario.

La strada è stata chiusa; importante la dinamica dell'incidente. Il 33enne è stato prontamente soccorso dai due equipaggi sanitari e quindi trasportato in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.