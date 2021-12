Auto vola sopra la rotatoria e si schianta contro il muro del ristorante. Ferito intrappolato nell'abitacolo

PORCIA - Un botto ha svegliato verso le 5.30 di oggi, domenica 19 dicembre, gli abitanti di via Sant'Antonio a Porcia. Un 28enne americano che stava percorrendo la statale 13 ha perso il controllo della guida per cause in corso di accertamento e, dopo essere volato sopra una rotatoria, si è schiantato contro il muro del ristorante La Ciotola.

Il giovane è rimasto intrappolato all'interno della vettura e i Vigili del fuoco hanno dovuto usare il divaricatore idraulico per creare un varco e permettere al personale sanitario di prestare i primi soccorsi. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Pordenone in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante.